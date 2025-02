Strisce blu e biglietti bus: "Manovra da ritoccare"

Marco Castrignanò, professore di sociologia urbana al Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia dell’Alma Mater, suggerisce qualche ritocco alla manovra tariffaria del Comune.

Professore, che cosa ne pensa delle tante polemiche sui rincari di bus e sosta? "Una premessa: parlo da osservatore, da sociologo. Non entro nell’opportunità politica di tale scelta. Di certo una manovra di questo tipo rischia di essere impopolare, quindi ci devono aver pensato bene...".

Non pensa che un aumento del 53,3%, con rialzi per i biglietti del bus da 1,5 a 2,3 euro sia troppo? "Al di là del rincaro delle corse singole, si deve considerare la manovra tariffaria su bus e sosta nel complesso, considerandola in base alla risposta a tre criteri: l’attenzione alle fasce economicamente deboli; il rapporto tra le popolazioni urbane, intese come abitanti/residenti e i fruitori occasionali della città, i cosiddetti city users (turisti, visitatori, ecc...); gli stili di mobilità".

Esigenze rispettate nell’operazione del Comune? "Per le fasce più deboli, se andiamo oltre il rialzo sulla corsa singola mediaticamente più impattante, c’è una riduzione di venti euro rispetto al prezzo degli abbonamenti annuali, stando alle nuove tariffe per chi ha Isee sotto i 35mila euro (si passa da 310 a 290 euro). L’attenzione del Comune al fruitore abituale del trasporto pubblico, che tendenzialmente preferisce l’abbonamento al biglietto da 75 minuti, ha senso".

Sul terzo punto, gli stili di mobilità, invece, vede delle pecche? "Le questioni bus e sosta vanno contemplate assieme. Ergo, i proventi della sosta potrebbero, almeno in parte, lenire gli aumenti del bus, più che andare ad alimentare il fondo dell’adattamento al cambiamento climatico che richiederebbe risorse più strutturali".

Che cosa ne pensa, invece, dei limiti alla Ztl per chi guida auto ibride ma non è residente? "Penso che si debba limitare l’ingresso al centro storico a tutte le auto, elettriche comprese. Anche perché sono proprio questi ultimi veicoli che sono posseduti dai ceti più abbienti. Se si vuole provare a incidere sugli stili di mobilità occorre disincentivare l’uso dell’auto indipendentemente dal tipo di alimentazione".

Non crede, però, che il city pass – che passa da 14 a 19 euro – sia troppo caro e impatti anche sui residenti? "Per questo si potrebbe pensare di riversare almeno in parte le risorse del piano sosta per ritoccare in giù le tariffe dei bus. Penso al costo del city pass, ma anche alla possibilità di alzare un po’ la fascia Isee per avere sconti sugli abbonamenti".

Rosalba Carbutti