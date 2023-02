Strisce blu, multe da annullare Il Comune ammette il corto circuito "Verbali sospesi a chi è in regola"

di Paolo Rosato

Caos strisce blu al Santo Stefano con multe a raffica tra lo stupore dei residenti: il vulnus c’era. Le multe illegittime saranno tutte sospese, come sottolinea Palazzo d’Accursio in una nota diffusa ieri. "Sono tempestivamente partite le verifiche relative ad eventuali errori nell’attribuzione automatica della vetrofania virtuale ad alcuni residenti aventi diritto al titolo di sosta gratuita – si legge nella nota –. Da una primo rilievo emerge che i casi sarebbero circoscritti alle sole via Beniamino Gigli e parte di via Pellizza da Volpedo. In via precauzionale si sta procedendo ad analoga verifica anche nella zona B in zona San Donato. Qualora dalle verifiche emergesse in modo certo che il residente sia in possesso dei requisiti, e che quindi il verbale deriva da un presupposto sbagliato non generato dall’utente, si proporrà alla Prefettura l’annullamento in autotutela della sanzione". Insomma, nessuna procedura online suppletiva necessaria o code obbligatorie a qualche urp di BomoB: i residenti multati con i requisiti a norma potranno vedere le sanzioni annullate.

Riannodiamo i fili. Ieri il Carlino aveva sollevato il tema, una pioggia di mute aveva raggiunto i residenti in via Pellizza da Volpedo e nelle strade vicine alla Lunetta Gamberini. Le nuove strisce blu nelle zona D e M del quartiere Santo Stefano al via dal primo febbraio, annunciate lo scorso ottobre dal Comune (assieme ad altre modifiche), avrebbero dovuto ’risparmiare’ dal pagamento della sosta chi risiede nelle vie interessate dalla novità. Così non è stato, con una pioggia, quella sì motivata, di segnalazioni al nostro giornale su qualcosa che proprio non andava. C’erano anche dei volantini timbrati dal Comune e da BomoB, la società che gestisce la sosta. Il giorno dopo, il Comune ha ammesso il corto circuito, sul quale peraltro stanno andando avanti le verifiche dell’amministrazione, l’analisi di quanto accaduto non è finito. "Si ricorda che l’amministrazione provvede all’attribuzione in automatico della vetrofania virtuale all’auto del residente solo alla prima emissione – sottolinea ancora il Comune –, che coincide con la realizzazione della zona a pagamento. Il residente ha la facoltà di modificare l’attribuzione automatica o tramite i servizi online del Comune o tramite gli sportelli di Bomob. Mentre l’amministrazione non può provvedere in automatico all’aggiornamento della vetrofania in caso di cambio targa".