Strisce blu si cambia: ecco dove si paga da oggi

Sono in arrivo novità in alcune zone dei quartieri Santo Stefano e San Donato-San Vitale: nuove strisce blu, ma anche nuove regole. Tutto in vigore da oggi. Di fatto viene estesa la sosta regolamentata. Chi non sarà dotato di titolo di sosta, a pagamento dalle 8 alle 18 dal lunedì al sabato, eccetto nelle giornate festive, sarà soggetto a sanzione.

Dal 15 novembre scorso l’amministrazione comunale ha inizaito a inviare lettere – per posta ordinaria, come viene precisato – con la comunicazione di tutti i dettagli organizzativi ai residenti, e contestualmente sono iniziati i lavori sulla nuova segnaletica. Personale di Bomob, inoltre come viene specificato, sta procedendo con la distribuzione di volantini di cortesia per ricordare l’avvio di questa nuova fase.

I nuovi stalli a strisce blu, per la gran parte ordinarie, è previsto che siano gratuiti per i residenti, così come restano libere le strisce riservate ai veicoli dotati del contrassegno che delinea il diritto al parcheggio per persone con disabilità o al carico e scarico delle merci.

Con alcune precisazioni che riguardano i residenti hanno diritto alla sosta gratuita, fino al secondo veicolo per nucleo familiare, in tutte le strisce blu che sono collocata nella propria zona di appartenenza, restano escluse solo quelle che vengono definite ’a rapida rotazione’ o ’a tariffa intera, che saranno a pagamento per tutti.

I titoli per la sosta gratuita che sono stati destinati ai residenti sono, quindi, due per nucleo familiare e sono dematerializzati, tramite la informatizzazione: le targhe dei veicoli sono inserite automaticamente nella banca dati del Comune e, grazie a questo, i cittadini non si devono recare in nessun ufficio per ritirare il tagliando, di conseguenza non c’è necessità di esporre nulla all’interno dei veicolo. I controlli verranno effettuati tramite le banche dati dell’amministrazione. Una evoluzione in termini di agevolazione dei cittadini che possono così risparmiare tempo non recandosi nei vari uffici.