Strisce blu per la sosta 'storte' a Bologna, il Comune: “Verranno rifatte”

Bologna, 25 luglio 2025 – Dopo la singolare sorpresa di ieri in zona Costa, dove i residenti di via Brentani e di via Giacobbi ha trovato le nuove ‘strisce blu’ per i parcheggi a pagamento letteralmente intorno alle vetture in sosta e pure un po’ storte, arriva oggi la risposta del Comune di Bologna a riguardo.

“Le strisce blu verranno rifatte dall’impresa che aveva eseguito i lavori e che non ha rispettato il procedimento”. L’impresa incaricata da Bomob “operava per la prima volta a Bologna”, si legge nella nota di Palazzo d’Accursio. Ma l’errore verrà sistemato si assicura: “Questo dopo la richiesta in tal senso del Comune di Bologna che già ieri aveva ricevuto alcune segnalazioni da cittadini giustamente stupefatti”.

"L’errore riguarda solo alcuni metri quadrati”

“Bomob si è scusata per l’operato del proprio fornitore – continua il Comune – e ha già invitato l’impresa a svolgere una ricognizione del lavoro svolto finora per individuare le non conformità e intervenire non appena il fondo stradale sarà asciutto dopo le precipitazioni odierne. L’errore riguarderebbe solo alcuni metri quadri. Si consideri che ogni anno il concessionario è impegnato al ripasso della segnaletica per circa 15.000 metri quadri di strisce blu”.

Perché le strisce sono state fatte storte

Di solito prima dell’intervento di rifacimento delle strisce vengono posti dei cartelli di preavviso per consentire alle auto di spostarsi, si spiega. “In questo caso l’impresa – a causa anche del periodo estivo e di ferie – si è trovata diverse auto parcheggiate nonostante i cartelli e ha eseguito il lavoro con le auto parcheggiate mentre avrebbe dovuto interrompere la posa delle strisce nei punti in cui erano presenti le auto per concludere successivamente il lavoro”.