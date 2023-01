Strisce pedonali più sicure grazie ai led

Il territorio di Malalbergo è attraversato per 14 chilometri dalla strada statale 64 Porrettana, di competenza di Anas, percorsa ogni giorno da migliaia di mezzi, anche pesanti, che attraversano i centri abitati. La competenza di Anas sulla Porrettana impedisce di declassare la strada e imporre divieti di transito ai mezzi pesanti, determinando un impegno costante del Comune sui controlli per il rispetto dei limiti di velocità e per garantire la sicurezza soprattutto dei pedoni negli attraversamenti. In questi anni, l’amministrazione di Malalbergo ha messo in atto diverse misure per limitare gli eccessi di velocità, con il posizionamento di numerosi dissuasori, l’incremento delle pattuglie della polizia locale, la collaborazione costante con i carabinieri di Malalbergo e Altedo. Ma una delle iniziative più apprezzate è stata la rivisitazione di quasi tutti gli attraversamenti pedonali sulla Porrettana, con l’installazione di illuminazione a led che crea fasci di luce incrociata, consentendo agli automobilisti di vedere con congruo anticipo le strice pedonali, anche in situazioni metereologiche avverse, come in caso di nebbia e forte pioggia.

Di fatto adesso gli attraversamenti a Malalbergo in corrispondenza della chiesa, della farmacia e di piazza Primo Carlini, a Pegola in corrispondenza delle ex scuole, del centro paese e di via Longarone, ad Altedo in corrispondenza di via Minghetti, di via del Borgo, dell’asilo parrocchiale di Altedo, della parrocchia di Altedo, delle scuole, a Casoni in corrispondenza del parcheggio pubblico e del centro paese, sono illuminati a giorno.

Così il sindaco Monia Giovannini: "I lavori di creazione dei nuovi attraversamenti a led, la conversione dei vecchi portali illuminati sempre con led, la richiesta anche ad Anas di creare nuovi attraversamenti pedonali aggiuntivi, sono state azioni fondamentali, sollecitate da tanti residenti. Avevamo promesso nel programma di mandato di rivedere l’assetto viabilistico per garantire maggiore sicurezza per tutti e questo risultato oggi di fatto ha migliorato la condizione di tante persone. Gli interventi nel complesso sono costati oltre 100mila euro, compresa la nuova fermata dell’autobus e il nuovo attraversamento pedonale in via Boschi, dove per troppi anni la pericolosità del tratto mi preoccupava. Oggi i residenti anche di quella zona, sono più sicuri".

Zoe Pederzini