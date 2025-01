Strisce pedonali, scatta l’sos. L’Osservatorio Libertas: "Troppe quelle invisibili"

Scatta la protesta social sulla strisce pedonali ‘invisibili’ in via Emilia, mentre l’Osservatorio Sicurezza Libertas si dice pronto a protocollare una formale segnalazione al Comune. Torna a galla un problema non nuovo in città, e che coinvolge più punti del capoluogo e delle frazioni: strisce pedonali rese pressoché invisibili dall’usura del tempo, anche in zone tra le più frequentate. E’ il caso dell’attraversamento pedonale sulla via Emilia tra la Pam, lato sud della statale, e il Mc Donald’s, lato sud. Come certificato dalle foto postate ieri sulla frequentatissima pagina "Castello Report", le strisce bianche più che sbiadite sono praticamente scomparse. In più, parte delle luci di segnalazione dell’attraversamento non ssarebbero funzionanti. L’Associazione Libertas oltre a segnalare la situazione dell’attraversamento pedonale Pam-McDonald’s, si dice pronta a preparare una sorta di censimento di tutte le criticità legate alla segnaletica orizzontale nel capoluogo e nelle frazioni.