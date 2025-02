Strisce pedonali sicure per andare a scuola

Più sicurezza davanti alle scuole. Il Comune di San Pietro in Casale ha avviato un importante piano di rifacimento viario dal valore di circa 285mila euro, 65mila da stanziamenti di bilancio 2024 e 220mila stanziati nel 2025, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la viabilità sul territorio. Tra gli interventi previsti, particolare attenzione è stata rivolta alla protezione dei più piccoli, grazie alla realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati in prossimità delle scuole. Nell’ambito del progetto "Andiamo a scuola in sicurezza", sono in corso i lavori per realizzare attraversamenti pedonali rialzati, studiati per migliorare la visibilità dei pedoni e per indurre gli automobilisti a moderare la velocità nei pressi dei plessi scolastici.

I nuovi attraversamenti verranno realizzati in via Massumatico, vicino alle Scuole Medie Bagnoli, in via De Zaiacomo presso l’Asilo Italo Calvino, in via Sant’Agnese davanti alla Scuola Primaria Rita Levi Montalcini e in via Govoni nei pressi della Scuola Primaria Rodari. Questi punti sono stati individuati dopo un attento presidio da parte della Polizia locale, che ha analizzato le aree di maggiore afflusso e potenziale pericolo per i pedoni più giovani. La scelta di optare per attraversamenti rialzati risponde all’esigenza di rendere i bambini più visibili agli automobilisti, incentivando così una guida più prudente nelle aree scolastiche. Parallelamente, il Comune sta portando avanti un piano di manutenzione viaria che prevede il rifacimento del manto stradale in via XXV Aprile e via Castello. "Stiamo inoltre completando – aggiunge il sindaco Alessandro Poluzzi – un’attenta mappatura delle strade più ammalorate, pianificando una serie di interventi volti al miglioramento della circolazione".

