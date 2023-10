Strisce pedonali tra rischi e buonsenso

A Bologna e dintorni la maggioranza degli automobilisti e dei pedoni generalmente rispetta tempi e modi che regolano i percorsi con strisce pedonali. Entrambe le categorie però hanno nelle loro fila una minoranza pericolosissima guidata dall’indecisione, dall’ansia e dalla distrazione. I pedoni. C’è chi, in prossimità delle strisce, vede arrivare le auto, aspetta fino all’ultimo momento poi si precipita sulla via. Un metodo kamikaze ad alto tasso di pericolo. Frenata, imprecazioni e il più delle volte tutti salvi. Gli automobilisti. C’è chi arriva in prossimità dell’asfalto zebrato e rallenta prudentemente, osserva, tentenna poi quando il pedone si avventura sull’asfalto parte di scatto. Frenata, imprecazioni, tutti salvi. Ricordiamo cosa dice il codice: “Se il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando le persone transitano sull’attraversamento pedonale. Devono poi dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, a coloro che si accingono ad attraversare o se svoltano a destra in una strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale”. Se non ci sono le strisce i pedoni devono invece dare la precedenza ai conducenti e non devono tagliare la strada in diagonale. Stesse norme per biciclette e monopattini. Tutti aspetti ovvi e conosciuti che pesso però vengono dimenticati. Rimane fissa da osservare la norma principale: il buonsenso.

