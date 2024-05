Stroncato da un infarto. Muore al Cau a 93 anni

Muore al Cau di Budrio poco dopo il suo arrivo nella struttura. A perdere la vita, ieri verso l’ora di pranzo, un 93enne di Granarolo. L’anziano avrebbe avvertito dapprima forti dolori alla bocca dello stomaco che, poi, stando a quanto ricostruito, si sarebbero trasmessi al torace. Una sofferenza durata, per 12 ore, fino a che i familiari, preoccupati dal protrarsi di questi dolori alla pancia, non hanno deciso di intervenire. Un parente, infatti, ha portato il 93enne in macchina al Cau di Budrio dove, però, poco dopo l’arrivo è deceduto.

Stando a quanto dichiarato anche dall’Ausl: "A fronte della sintomatologia dichiarata, il personale del Cau ha allertato immediatamente il 118. Il paziente è stato preso in carico ed è stato eseguito l’elettrocardiogramma, trasmesso come da protocollo alla Cardiologia del Sant’Orsola, da cui è emerso un infarto in atto. Sono stati presi accordi per la terapia da somministrare prima della centralizzazione del paziente. Nel frattempo, è sopraggiunta l’ambulanza con l’infermiere a bordo e, dopo pochi minuti, l’automedica. Pochi istanti dopo, il paziente è andato in arresto cardiocircolatorio, così il personale del 118 ha effettuato le manovre di rianimazione. In virtù dell’estensione dei segni ischemici presenti sul tracciato e delle condizioni di fragilità del paziente, a nulla sono valsi gli sforzi messi in atto dal personale del 118. L’Ausl si raccomanda ai cittadini che avvertono dolori toracici di chiamare immediatamente il 118". Si tratta del secondo decesso al Cau di Budrio: nel dicembre scorso, un 85enne sanlazzarese era morto all’accettazione. L’uomo, in quel caso, si era recato prima al pronto soccorso del Sant’Orsola: accusava un dolore allo stomaco. Dopo sei ore di attesa aveva deciso di tornare a casa e, in seguito, di dirigersi al Cau, dove è deceduto.

"Triste assistere al secondo decesso ai Cau in Regione – osserva Fabio Brinati, consigliere di FdI –, soprattutto dopo le innumerevoli criticità segnalate. Per la seconda volta accade a Budrio dove il pronto soccorso è stato convertito in Cau. Una situazione surreale in cui i pazienti si fanno diagnosi da soli, aiutandosi con dei poster all’entrata del centro di assistenza ove sono elencate le patologie gestite dal servizio di assistenza urgenza. Tantomeno possono valutare l’eventuale evoluzione dei propri sintomi. La Regione deve riflettere sulle decisioni prese fino ad adesso e su quelle future. La politica non può continuare a scherzare con la vita delle persone". Sulla stessa linea Daniele Marchetti, consigliere regionale della Lega: "La Regione riveda il progetto. Dopo quest’ultimo decesso, ribadiamo le nostre preoccupazioni espresse all’assessore Donini e in Commissione.Esprimiamo vicinanza alla famiglia: quanto accaduto evidenza la mancanza di chiarezza nei processi medici"

Zoe Pederzini