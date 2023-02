La nostra redazione ha diffuso il questionario sull’Intelligenza artificiale attraverso e-mail a compagni e docenti e tramite il passaparola sulle chat ed e-mail private. Hanno compilato il sondaggio 290 persone, soprattutto di sesso femminile, appartenenti per il 59,9% alla fascia d’età tra gli 11 e i 19 anni e per il 16,4% tra i 40 e i 49 anni. Il 60,7% sono studenti, il 9,5% insegnanti, 10,5% impiegati e il 7,4% pensionati.

Prendendo in considerazione i dati ottenuti, notiamo che l’87,1% ha sentito parlare di Intelligenza artificiale e circa il 13% degli intervistati non si considera una profilo ’tecnologico’. Le nuove tecnologie vengono utilizzate prevalentemente per i social, per interessi personali e per l’istruzione. Il 50% del nostro campione non utilizza sistematicamente gli assistenti personali (tipo Alexa), mentre il 41,1% crede che le intelligenze artificiali siano utili nel quotidiano. I partecipanti affermano che le intelligenze artificiali potrebbero servire nel prossimo futuro, ma non si sentirebbero a loro agio in un mondo in cui dei robot svolgono mestieri come medici, insegnanti e camerieri.

2B: Dangelo, Giordano; 1A: Aulino, D‘Innocenzio.