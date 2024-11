Struttura a rischio crollo nel Sillaro

Una struttura privata, costruita per ospitare cani, ora sprofondata in buona parte nel Sillaro con il rischio che la prossima piena la spazzi via.

"È una situazione pericolosissima -sottolinea un cittadino- una struttura così grande, che rischia di essere spazzata via dall’acqua e di finire contro il ponte della ferrovia che si trova più a valle. Sia il Comune che i Vigili del Fuoco si sono limitati a dire che è stata aperta una pratica. E’ evidente ad occhio nudo che la struttura al primo innalzamento del Sillaro rischia di essere trascinata nel fiume".

"Si tratta di una struttura esistente da anni – ha detto la sindaca Francesca Marchetti-, abbiamo contatto la proprietà chiedendo la rimozione della struttura, e se non sarà fatta, sarà il Comune ad intervenire", sono state le rassicurazioni della sindaca.