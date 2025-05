Struttura ricettiva ‘fantasma’ in via Lame. Il questore la chiude per quindici giorni

Un’altra struttura ricettiva ‘fantasma’ intercettata dai poliziotti della Divisione amministrativa, nell’ambito dei costanti controlli nel settore. L’attività extra-alberghiera al civico 59 di via Lame, dedicata agli affitti brevi e pubblicizzata su alcune piattaforme, era completamente illegale: non solo, infatti, il titolare non si occupava di registrare gli ospiti, comunicandoli alla Questura; ma era sprovvisto di qualsiasi autorizzazione, non essendo neppure la struttura registrata negli appositi elenchi del Comune.

Nello specifico, dai controlli effettuati dalla Pas è emerso che i locali della struttura venivano utilizzati per fornire alloggi abusivi, agevolando in questo modo soggiorni di clienti potenzialmente dediti ad attività illecite. Soggiorni fantasma come i proventi che generavano, tanto che adesso la palla passerà alla Guardia di Finanza, per valutare l’eventuale evasione fiscale. Intanto, data la gravità dei fatti e la condotta del gestore, incapace di condurre un’attività in maniera lecita, il questore Antonio Sbordone ha sospeso l’attività per 15 giorni.