Studentato, 16 nuovi posti letto

Cresce il maxi-studentato che sta sorgendo al posto dell’ex Tre Stelle in via Rimesse. Verranno realizzate 16 stanze in più e altrettanti posti auto, che passeranno da 54 a 70. La palla passa ora al Consiglio comunale, che dovrà dare il via libera alla modifica del progetto. Tutto ciò in virtù dell’aumento volumetrico del 10% ottenuto grazie alla demolizione e ricostruzione di una parte dell’edificio, che in origine doveva essere ristrutturata. La variante amplierà il sesto e il settimo piano senza che aumenti l’altezza dell’edificio.