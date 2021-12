"Non è successo nulla. State tranquilli". Una telefonata al cellulare dei genitori, poi un messaggio per ribadire che "sto bene". Lui, vivo per miracolo e ricoverato al Mount Sinai Morningside hospital di New York, loro in ansia nell’abitazione di Perugia. Roberto Malaspina, il 27enne umbro e studente di Unibo accoltellato giovedì sera ad Harlem – 15’ dopo l’omicidio del dottorando Davide Giri, 30 anni – non ci ha pensato un secondo di più nel prendere il cellulare e chiamare casa prima che tutti i media italiani parlassero della follia di Vincent Pinkney, poi arrestato. "E’ uscito dalla terapia intensiva – spiega il padre,...

IN ANSIA

Proprio Corrado Malaspina è in costante contatto con i medici e con il Consolato italiano "che ci aggiorna continuamente". Ricercatore in storia dell’arte alla Columbia University con una borsa di studio di sei mesi, Roberto era arrivato da 24 ore nell’ateneo newyorchese. "Era lì da solo un giorno e adesso si trova ricoverato in ospedale. Grazie a Dio è vivo". Poco prima il figlio gli aveva inviato un messaggio: "Scusatemi, ma per ora di quello che è successo preferisco non ricordare". Troppo grande lo shock, enorme la paura di fare la stessa fine del collega di studi – ma i due non si conoscevano – Davide Giri. "Ancora non ne vuole parlare, di ricordare non se la sente".

L’AGGRESSIONE

Giovedì sera Roberto era uscito a cena con il suo docente per poi tornare in camera attorno alle 23, ora americana, per ultimare la preparazione di una conferenza che doveva tenere l’indomani mattina. In un parco all’angolo tra la 110 Street e Cathedral Parkway, dove si trova il ristorante italiano Giovannie’s, a pochi isolati di distanza dal luogo dell’assassinio di Giri, lo studente è stato accoltellato alla schiena. "Ferite non profonde", spiega la madre che subito ricorda la vittima: "Penso continuamente a quel ragazzo ucciso, poteva essere mio figlio". Secondo le prime ricostruzioni, il motivo della doppia aggressione sarebbe legato all’odio razziale.

LA PROF

Pietrificata alla notizia anche Anna Rosellini, professore associato di Unibo. "Ero appena scesa dall’aereo a Parigi – spiega – quando ho letto la notizia. Inizialmente si parlava di Robert Malaspina, poi di Roberto. Non volevo crederci". Una carriera scolastica di primo livello, quella del 27enne: diplomato al liceo classico Mariotti di Perugia, poi il diploma di laurea in storia e tutela dei beni culturali a Firenze e quello in arti visive all’Alma mater di Bologna. "Ha seguito con me due corsi – riprende la docente – e la tesi di laurea. Un ragazzo di grande intelligenza, molto brillante e con un’umanità non comune. Lavorare con lui era stimolante e molto interessante". Attualmente è dottorando a Milano, nel dipartimento di Filosofia, e proprio per proseguire una ricerca legata ai suoi studi era ’volato’ alla Columbia. A Bologna resta anche uno dei curatori della Narkissos contemporary art gallery. "Sempre pieno di iniziative – chiude Rosellini –, un ricercatore che non si ferma mai. Spero si possa riprendere in fretta".