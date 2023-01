Studente iraniano Unibo morto per le torture, arrestato il fratello minore

Il fratello di Mehdi sulla sua tomba

Bologna, 5 gennaio 2023 - La polizia del regime islamico in Iran ha arrestato il fratello minore di Mehdi Zare Ashkzari, il ragazzino di cui ieri il Carlino ha pubblicato la foto mentre piangeva accasciato sulla tomba del fratello, il giorno del funerale.

Il giovane si chiama Ehsan e ha 17 anni. A comunicarlo è l'amico di Mehdi ed esponente della comunità iraniana qui a Bologna, Roozbeh Sohrabianmehryazdi, lo stesso a cui il trentunenne ex studente di Farmacia all'Unibo aveva inviato un video delle ferite e dei lividi a seguito delle botte ricevute durante una manifestazione contro il governo in Iran, poco prima dell'arresto e del brutale pestaggio da cui sono conseguiti il coma e infine la morte. L'arresto del fratellino sarebbe avvenuto nella giornata di oggi. Il giovane sarebbe finito nel mirino proprio in quanto parente di un manifestante 'sedizioso' e per avere partecipato ai suoi funerali, cosa proibita in questi casi.



Proprio questo pomeriggio, tra l'altro, la comunità iraniana ha manifestato in piazza Nettuno in memoria di Mehdi, a sette giorni dalla sua morte: al presidio hanno partecipato decine di giovani, al grido di "Donna, Vita, Libertà” (lo stesso slogan che anima le rivolte di Teheran). Presenti tra gli altri numerosi cittadini, l'artista Alessandro Bergonzoni e Rita Monticelli, docente Unibo del master frequentato da Patrick Zaki e consigliera comunale di Bologna.