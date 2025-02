Studente morto in scooter. Il sindaco: strada a rischio

L’incidente che ha spezzato la vita di Alberto Chersoni, il 19enne di San Lazzaro di Savena deceduto nella tarda serata del 18 febbraio all’ospedale Maggiore dopo essere uscito di strada nel pomeriggio con il suo scooter mentre percorreva la Sp31 a Castel Guelfo, ha lasciato attonita l’intera comunità guelfese. Il giovane ha perso il controllo del motorino, è uscito dalla carreggiata, ha sbattuto contro un piccolo parapetto in cemento ed è finito nel fosso. L’allarme è stato dato da due ciclisti e a nulla è servito il volo con l’elicottero verso l’ospedale.

I rilievi eseguiti dalla polizia locale del Circondario imolese, che al momento escludono il coinvolgimento di altri mezzi, dovrebbero stabilire presto l’esatta dinamica dell’accaduto. Intanto, da più parti, si punta il dito contro le critiche condizioni dell’asfalto di via Larga finita da tempo sotto la lente d’ingrandimento della politica locale. Un’arteria strategica e molto trafficata che collega il cuore dell’abitato emiliano con la zona commerciale dell’Outlet.

"In attesa che vengano chiarite le dinamiche del sinistro, appare ancora una volta con tutta evidenza la pericolosità della strada – commenta il sindaco di Castel Guelfo Claudio Franceschi –. Chiediamo nuovamente con forza alla Città metropolitana un immediato intervento su tutto il tratto della provinciale in cui è avvenuto il tragico incidente". Un appello ribadito anche dalla lista di minoranza di ‘Castel Guelfo fa squadra’.

"Come primo cittadino desidero esprimere il profondo cordoglio dell’intera comunità e le più sentite condoglianze ai familiari del ragazzo che ha perso la vita in un tragico incidente sulla strada provinciale alle porte del paese – aggiunge Franceschi –. Ho telefonato alla madre del giovane e alla sindaca di San Lazzaro manifestando loro la totale vicinanza di istituzioni e cittadini". Alle parole del sindaco si aggiungono anche quelle della minoranza: "Non possiamo che associarci alle condoglianze alla famiglia di Alberto. Davanti a una giovane vita spezzata qualsiasi parola è di troppo – sottolinea la lista ’Castel Guelfo fa squadra’ –. Da tempo stiamo facendo pressione alla Città metropolitana affinché le provinciali che attraversano il territorio vengano messe in sicurezza al più presto".

Alle tante manifestazioni di affetto giunte alla famiglia di Alberto Chersoni in queste ore si aggiunge quella del Circolo Velico Ravennate che il giovane, grande appassionato di vela, frequentava: "E’ sempre difficile perdere un amico, specialmente se giovane come Alberto – scrive la direzione del circolo –. Vorremmo ricordarlo felice e sorridente a scuola vela, nelle squadre Optimist e 420 e ringraziarlo per gli anni trascorsi insieme e per i legami speciali che ha saputo intrecciare".

Mattia Grandi