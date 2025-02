Studente-rider derubato. Il ladro gli sottrae la bici. Preso dopo l’inseguimento

Ha approfittato di un momento di distrazione di un rider, entrato pochi minuti in un locale del centro per prelevare una consegna, per rubargli la sua bicicletta elettrica del valore di ben 800 euro. Ma la corsa del ladro, un tunisino di 20 anni già noto alle forze di polizia per precedenti, è durata poco: gli agenti del commissariato Due Torri-San Francesco, che erano in zona per controllare il territorio, hanno infatti assistito all’inseguimento disperato del rider, che correva a piedi dietro al ladro in sella alla sua bici, e sono intervenuti.

Il furto è avvenuto sabato sera in via del Borgo di San Pietro, attorno alle 21.30. Il rider, ventiduenne di origine pakistana, è uno studente di Ingegneria che si paga gli studi appunto facendo questo lavoro. Il lavoratore aveva dunque posteggiato la sua bicicletta per qualche minuto all’esterno di un locale, giusto il tempo di entrare per prelevare la consegna da effettuare, e proprio in quel momento il giovane tunisino ha approfittato della sua distrazione per salire in sella alla costosa due ruote e fuggire via.

I poliziotti della volante del commissariato Due Torri - San Francesco, però, hanno visto l’inseguimento: lo studente lavoratore che correva dietro al ladro, e quest’ultimo che, per guadagnarsi una più agevole fuga, abbandonava la bici in mezzo alla strada e provava a scappare a piedi per le viuzze del centro. Gli agenti si sono così messi a loro volta alle calcagna del ventenne in fuga e, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a fermarlo all’altezza di via Centotrecento, in zona universitaria. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.

Il tunisino come detto è gravato da vari precedenti penali, sia specifici per reati contro il patrimonio sia per spaccio di stupefacenti, ed è irregolare sul territorio italiano. Questa mattina affronterà il processo per direttissima, all’esito del quale si valuterà una sua eventuale espulsione, in base alla decisione sulla convalida dell’arresto da parte del giudice.

Non è certo la prima volta che un rider è vittima di furti o rapine del proprio mezzo di trasporto, in città, con un doppio danno, essendo privati del loro principale strumento di lavoro.

Federica Orlandi