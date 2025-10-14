La storia di Nadir, lo studente straniero bocciato vince ricorso al Tar e ottiene il diploma

Bologna, 13 ottobre 2025 – Non era riuscito a ottenere il diploma, ma non si era dato per vinto. E ora Nadir (nome di fantasia), di origini pakistane, studente dell’Itis Belluzzi-Fioravanti quel diploma ce l’ha: i giudici amministrativi del Tar gli hanno dato ragione ed ha vinto il ricorso.

Al fianco del ragazzo, assistito da Diego Lorenzetti e Milena Pescerelli del foro di Bologna, si erano schierati una ventina tra docenti, ex compagni di classe, amici e cittadini che avevano considerato quella bocciatura ingiusta.

Il 4 settembre il Tar aveva accolto le richieste degli avvocati e aveva disposto che una commissione riesaminasse le prove scritte sostenute dallo studente e il 24 settembre la commissione ha deciso che Nadir potesse avere il suo diploma sulla sola base delle prove scritte, quindi senza dover sostenere di nuovo la prova orale.

Nel ricorso, infatti, i due legali avevano rilevato innanzitutto violazioni normative rispetto agli strumenti compensativi che, in sede di esame, spettano agli studenti con bisogni educativi speciali, categoria in cui rientrano anche lo svantaggio linguistico e socio-culturale, il vero problema che aveva incontrato il giovane pakistano arrivato in Italia nel 2020.

I compagni del ragazzo avevo scritto a suo sostegno una lettera aperta nella quale raccontavano i sacrifici fatti da Nadir per cinque anni, del lungo tragitto fatto ogni giorni per recarsi a scuola, vista la distanza tra la sua abitazione e l’Istituto e senza mai un’assenza.

Un fatto che ha rafforzato le tesi dei legali contenute nel ricorso. E che hanno avuto esito positivo per il sollievo del giovane, della sua famiglia e di quanti lo avevano sostenuto.