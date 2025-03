Studente trovato senza vita dopo una giornata di ricerche

Uno studente di 18 anni di Anzola si è tolto la vita ieri mattina. Il ragazzo si è impiccato a un albero in via della Canapa, una strada isolata di campagna. Il giovane è stato trovato dai carabinieri della locale stazione dell’Arma intorno alle 20. Il 18enne non era arrivato a scuola a Bologna ed era scattato l’allarme con tanto di descrizione dettagliata del giovane. Nel pomeriggio anche un elicottero dei vigili del fuoco aveva partecipato alle ricerche, che hanno visto in campo la Protezione civile di Anzola, oltre il gruppo cinofili dei vigili del fuoco e della Protezione civile. L’amministrazione comunale di Anzola aveva lanciato un appello attraverso il suo sito internet e sui canali social e sul canale WhatsApp Anzola Alert. Dopo una giornata di ricerche febbrili, in serata il tragico ritrovamento.