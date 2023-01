Studente Unibo morto per le torture in Iran, stasera una fiaccolata a Bologna

Nel riquadro, Mehdi Zare Ashkzari, 30 anni.

Bologna, 2 gennaio 2023 - Una fiaccolata per ricordare Mehdi Zare Ashkzari, il trentenne iraniano e studente Unibo morto in Iran dopo venti giorni di coma a seguito delle torture subite in carcere dopo essere stato arrestato durante una manifestazione.

L’evento in sua memoria si terrà questa sera alle 18.30 in via Zamboni 33, davanti al Rettorato.

Medhi aveva studiato Farmacia a Bologna ed era in città dal 2015; per mantenersi, dal 2018 lavorava come aiuto in una pizzeria da asporto della zona universitaria.

Sotto choc la comunità iraniana in città, che conosceva bene il giovane.

Medhi era rientrato in Iran circa un anno e mezzo fa, a seguito della morte della madre per Covid. Aveva poi deciso di restare qualche tempo per stare vicino al fratellino minorenne dopo la perdita della mamma e aveva trovato un lavoro in un ristorante.

Gli amici lo ricordano come “vivace ed energico, col cuore d’oro, ma molto duro è deciso se doveva affrontare un’ingiustizia. Manifestare contro un governo oppressivo era sicuramente da lui, anche se non ci risulta fosse attivo in politica, prima”.

Medhi è stato arrestato dopo una manifestazione a dicembre e picchiato e torturato in carcere, ricostruiscono i parenti che si sono rivolti ad Amnesty international per denunciare l’accaduto. Rilasciato, è morto dopo 20 giorni di coma. Stamattina ci sono stati i funerali.