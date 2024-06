Studentessa muore nel letto a 21 anni: tragedia in centro

Bologna, 20 giugno 2024 – A trovarla nel letto, rantolante, è stata la coinquilina. E a nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118 che, martedì pomeriggio, sono stati chiamati in un appartamento di studenti in piazza Carducci, per soccorrere una ventunnenne svizzera. La ragazza, che frequenta un istituto privato in città, non si era presentata a lezione: così le amiche si sono allarmate, chiedendo alla ragazza che vive con lei di controllare se fosse in casa. La giovane è entrata nella stanza da letto della compagna e l’ha trovata, nel letto, in fin di vita. Poco dopo l’arrivo dei soccorsi, la ventunne ha smesso di respirare.

Sono stati i sanitari ad avvertire della vicenda la polizia. In piazza Carducci sono così arrivati gli agenti delle Volanti, per cercare di ricostruire cosa fosse accaduto.

I poliziotti hanno subito informato la pm Michela Guidi della tragedia. L’ipotesi al momento più plausibile è che la ragazza possa aver avuto un malore. Dai primi accertamenti svolti, sembra che la ventunenne soffrisse di patologie pregresse. Ma data la sua giovane età e la circostanza del decesso, per escludere qualsiasi altra possibilità, verrà disposta l’autopsia.

Stando a quanto ricostruito, la ventunenne nel pomeriggio era attesa a lezione nell’istituto privato che frequentava e quando non si è presentata, docenti e compagni si sono subito preoccupati. Hanno iniziato a chiamarla, senza però ottenere risposta. Così hanno deciso di chiedere aiuto alla coinquilina della studentessa. Che, aprendo la porta della stanza della ventunenne ha fatto la terribile scoperta. Non è chiaro da quanto tempo la giovane stesse così. La ragazza ha tentato di soccorrere, in extremis, la sua amica. Senza purtroppo riuscire a salvarle la vita.