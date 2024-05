Studentessa stuprata. Si stringe il cerchio sull’uomo. La verità dalle telecamere

Si stringe il cerchio per dare un volto all’uomo che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe violentato una studentessa ventiduenne sudamericana.

I carabinieri della compagnia Bologna centro stanno cercando di fare luce sull’accaduto: oltre all’ascolto di alcuni testimoni, infatti, i carabinieri stanno ora passando al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza del locale del centro in cui la ragazza ha raccontato di avere trascorso la serata e quelle presenti nella zona dell’aggressione, per cercare di trovare elementi utili all’identificazione dello stupratore. Le immagini, infatti, potrebbero aver ripreso la giovane all’esterno della discoteca in compagnia dell’uomo che, finora, si pensa essere colui che ha abusato di lei. Secondo una prima e parziale ricostruzione, è possibile che la ragazza abbia assunto, inconsapevolmente, qualche sostanza che le abbia fatto perdere i sensi: una circostanza, anche questa, sulla quale stanno proseguendo le indagini dei militari.

La ragazza, che è a Bologna in vacanza nell’ambito di un programma di scambio culturale dell’Alma Mater, di quella notte non ricorda nulla. Sentita dai militari dell’Arma che indagano sull’accaduto, ha appunto riferito di aver trascorso la serata in una discoteca in pieno centro, in compagnia di alcuni amici. Poi, una volta uscita, di avere conosciuto un uomo, colui che al momento si presume essere il suo aggressore, fuori dal locale. La studentessa sudamericana, che non ha ancora formalizzato la denuncia, si è infatti svegliata il giorno dopo (nel pomeriggio di sabato, dunque), in strada nei pressi della discoteca, da sola e senza indumenti intimi. Quando, ancora sotto choc, si è resa conto di cosa poteva esserle successo la notte precedente, ha chiamato un’amica con cui aveva trascorso la serata alla festa Erasmus per chiederle aiuto. La studentessa ventiduenne è stata dapprima accompagnata al Policlinico Sant’Orsola e, successivamente, trasferita all’ospedale Maggiore per essere sottoposta a ulteriori accertamenti. Sono stati i medici, nella tarda serata di sabato, ad allertare i militari dopo aver intuito cosa poteva essere avvenuto.

Sottoposta agli esami del Protocollo Eva previsto per le vittime di violenza sessuale, gli accertamenti hanno dato esito positivo facendo scattare il Codice Rosso. Dai primi riscontri, sembrerebbe che la violenza sessuale non sia stata completa. I carabinieri sono quindi al lavoro per provare a far luce su una vicenda che, al momento, è ancora avvolta dal mistero.

Chiara Caravelli