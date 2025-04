Studenti a lezione dalla Polstrada

‘Non chiudere gli occhi’. I poliziotti della Polstrada sono stati in visita al Malpighi, con l’iniziativa di educazione stradale promossa dalla Polizia di Stato e da Autostrade per l’Italia. Cinque le classi dell’istituto che hanno preso parte all’incontro, che ha visto confrontarsi con gli studenti il responsabile esercizio del Tronco di Bologna di Aspi Marco Brini e gli operatori della Polizia Stradale. Il progetto prevede approfondimenti con il supporto dei professori, con workshop e materiale educativo multimediale rivolto alle nuove generazioni e predisposto da Aspi. L’obiettivo è promuovere la cultura della sicurezza stradale tra i giovani in modo da fronteggiare il fenomeno dell’incidentalità stradale, che è la principale causa di morte nelle fasce giovanili, non solo in Italia ma anche in Europa, affinché i giovani siano educati all’adozione di comportamenti consapevoli sulle strade.