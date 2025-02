Studenti a lezione di nuoto, patto tra scuola e Comuni

Scuola e Comuni insieme promuovono la piscina in classe. Firmata la convenzione tra Baricella e Malalbergo per promuovere sport e attività natatoria. È stata firmata dall’Istituto comprensivo di Malalbergo e Baricella la convenzione per l’avvio del progetto ’Il nuoto a scuola’, iniziativa promossa dalla nuova dirigente scolastica Giovanna Chiricosta, in collaborazione coi Comuni di Baricella e Malalbergo e con la società Nuovo Nuoto Gest che gestisce l’impianto di Altedo di Malalbergo.

Grazie a questa convenzione gli alunni delle quinte delle scuole primarie (elementari) e delle prime delle secondarie di primo grado (medie) dell’istituto comprensivo, potranno usufruire di cinque lezioni di nuoto a cadenza settimanale, il cui costo sarà coperto in gran parte dal contributo dei Comuni che, attraverso l’Unione Terre di Pianura, metteranno anche a disposizione le risorse per il trasporto degli studenti dei plessi di Malalbergo e Baricella per raggiungere la piscina di Altedo. A carico delle famiglie rimarrà una piccola quota, di 13 euro, comprensiva di tutto il pacchetto di lezioni. La scuola metterà a disposizione il personale docente di educazione motoria di scienze motorie e sportive e di sostegno in servizio. "Con questa iniziativa vogliamo promuovere lo sport e l’attività natatoria anche tra quegli studenti e quelle famiglie che magari di loro iniziativa non iscriverebbero i figli a un corso di nuoto – spiegano, soddisfatti, la dirigente scolastica Giovanna Chiricosta coi sindaci di Baricella, Omar Mattioli, e Malalbergo, Massimiliano Vogli, presenti alla firma –. In questo modo diamo a tutti la possibilità di sperimentare un’attività incentivando lo sport fin dalla giovane età".

Così dalla gestione dell’impianto Nuovo Nuoto Gest: "Questa è la prima attività intrapresa con la nuova giunta del Comune di Malalbergo in collaborazione con il centro natatorio di Altedo per iniziative rivolte al territorio, coinvolgendo anche il vicino Comune di Baricella. L’obiettivo è promuovere il valore sociale del nuoto come sport da poter svolgere anche nel programma scolastico di educazione fisica per i ragazzi. È importante sia perché permette di dare sicurezza agli allievi, e alle loro famiglie, durante le vacanze marine o in presenza di uno specchio d’acqua – stare a galla non significa nuotare –, sia perché può contribuire a creare quella cultura sportiva che ogni alunno può portarsi dietro per tutta la vita, con risvolti positivi sulla sua salute e sul nostro sistema sanitario".

Zoe Pederzini