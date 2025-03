Studenti alla conquista dell’Ariston

Suoneranno a fine mese sul grande palco del teatro Ariston di Saremo. Sono i venti giovanissimi studenti dell’istituto comprensivo di Bazzano-Monteveglio invitati a partecipare alla finale del Festival mondiale della creatività a scuola. Ragazzi che frequentano la seconda e la terza media e che in questo anno scolastico hanno aderito alla proposta della scuola di frequentare un corso di musica pomeridiano denominato Laboratorio di band. Ragazze e ragazzi che non avrebbero mai immaginato di approdare, a pochi mesi dall’inizio, nel ‘tempio’ della musica italiana. Una trasferta che ha il suo costo, circa 10mila euro per coprire viaggio, vitto e alloggio dell’intero gruppo.

Da qui, l’iniziativa di lanciare una raccolta fondi sul portale Idearum della Pubblica istruzione, dove in poche settimane sono già stati donati seimila dei diecimila euro necessari a ridurre le spese a carico delle famiglie. Il Laboratorio di band è infatti un’estensione dell’offerta formativa, che viene svolta un pomeriggio a settimana ed è rivolta ai soli studenti dell’Istituto di Monteveglio. A inizio anno la scuola ha mandato una comunicazione alle famiglie con la presentazione del progetto e in venti, hanno scelto di partecipare. Seguito dai professori Antonio Rimedio e Marco Soprana, il gruppo è composto da 17 strumenti e 3 voci e, da settembre ad oggi, si è dato appuntamento ogni venerdì pomeriggio per le prove. "Durante uno di questi incontri è maturata la decisione di iscrivere il gruppo al ‘Gef’: Festival mondiale della creatività a scuola, presentando una cover di ’Human’, un brano portato al successo dall’artista Rag’n’Bone Man ormai alcuni anni fa. La cover è piaciuta ai selezionatori del festival e ai ragazzi è arrivato l’invito per la finale della 26ª edizione, che si terrà nella Città dei fiori dal 27 al 29 marzo", spiega la scuola. Band e gruppi di ragazzi da tutto il mondo si esibiranno in canti, danze e brani di teatro.

"Il costo di trasferta è alto, ma ciò consentirà a questi talentuosi ragazzi di vivere un’esperienza straordinaria. Per tentare di alleviare l’investimento delle famiglie, la scuola ha pensato di rivolgersi a quanti vorranno aiutare, aprendo una raccolta sulla piattaforma dedicata alle scuole" aggiungono i promotori dell’istituto, in collaborazione con il Comitato genitori e col patrocinio del Comune.

g. m.