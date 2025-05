Studenti attori e drammaturghi: in scena tre opere nate tra i banchi

Si apre il sipario sul teatro dei ragazzi dell’Istituto Montessori-Da Vinci di Porretta Terme. Il 13 e il 14 maggio alle 21, al cinema teatro Kursaal, andranno in scena le rappresentazioni allestite dagli studenti insieme al Teatro dell’Argine di San Lazzaro. I laboratori teatrali si sono svolti il giovedì pomeriggio durante l’anno scolastico, coinvolgendo una sessantina di studenti, suddivisi in tre gruppi.

"Come ogni anno – rivela Elisa Mellini, la docente che segue l’attività teatrale – grande partecipazione, coinvolgimento e tante nuove leve. Quest’anno sarà ancora più emozionante vedere gli studenti di quinta sul palco, gli stessi che hanno subito, all’inizio del loro percorso scolastico, le restrizioni imposte dalla pandemia". La relazione tra il teatro e l’Istituto superiore di Porretta è di vecchia data: iniziò tutto nel 1994, con una telefonata intercorsa tra la professoressa Loredana Baldo e Andrea Paolucci, ai tempi giovane teatrante in cerca di collaborazioni con le scuole del territorio. Da allora questo sodalizio, nato quasi per gioco, non si è più interrotto. Anche quest’anno saranno tre le rappresentazioni ad animare la doppia serata del Kursaal. Ogni pièce è ispirata a idee e suggestioni proposte dagli aspiranti attori nel corso dell’anno e trasformate in copioni dai registi. Ad aprire le danze quest’anno sarà ‘Shakespeare Show’ per la regia di Francesco Lolli, un talk show in cui a dibattere sono i personaggi nati dalla fantasia del drammaturgo inglese. A seguire ‘Ah questa poi!’ ispirata al Rinoceronte di Eugène Ionesco e diretta da Beatrice Zannoni. La serata sarà conclusa da ‘Intrusi’ opera originale diretta da Laura Gnudi. "Le rappresentazioni di quest’anno – conclude la professoressa Mellini – andranno in scena anche al festival di teatro delle scuole di San Lazzaro, un evento che richiama compagnie di studenti anche da fuori regione".

Fabio Marchioni