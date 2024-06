Studenti attori per il Salvemini

Approda domenica prossima sul grande schermo del cinema Lumière di Bologna il film ‘Lui, semplicemente Io’, interpretato dagli studenti del Salvemini di Casalecchio e diretto da Matteo Parisini, regista di professione, a sua volta ex studente della stesso istituto superiore. Il punto di partenza è stato il bando nazionale intitolato ‘Cinema e immagini per la scuola’ sostenuto del ministero dell’Istruzione e del merito con l’obiettivo di fare con i ragazzi un lavoro didattico di esplorazione di sé. Quello che ne è scaturito è un progetto collettivo che è diventato qualcosa di diverso da come se l’erano immaginati la vicepreside Maria Ghiddi e lo stesso regista. Opera inserita nella rassegna internazionale di Biografilm 2024, porta in scena una storia realmente accaduta. In una classe, uno scherzo stupido ha conseguenze più serie del previsto. La professoressa di italiano non è interessata a trovare il responsabile per punirlo, ma ribalta la prospettiva. Assegna un tema dal titolo: Qual è la parte più bella di voi? Inizia così un viaggio tra incomprensioni, apparenze, sensibilità e bellezza. "Il gioco di interpretare il compagno permette di mettersi nei panni dell’altro e fare i conti con le emozioni", commentano le insegnanti.