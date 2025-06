Studenti-attori sul palco. Porretta incamera premi

Gli attori-studenti di Porretta hanno vinto un premio al festival delle scuole di San Lazzaro. La manifestazione è una rassegna di teatro che, ogni anno, coinvolge bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni da tante scuole diverse. Significativi i numeri della 28esima edizione: 129 spettacoli, 132 gruppi da 37 istituti per 3mila partecipanti. Il festival si svolge al teatro delle rimembranze di San Lazzaro ed è organizzato dalla compagnia dell’Argine, la stessa che collabora da più di trent’anni col teatro dell’ istituto Montessori-Da Vinci. Il 25 maggio scorso a essere premiati sono stati gli spettacoli ‘Ah questa poi’, ‘Shakespeare show’ e ‘Intrusi’, gli stessi rappresentati all’inizio di maggio davanti alla sala gremita del cinema-teatro Kursaal di Porretta. "Per la crescita e l’affiatamento dei gruppi partecipanti – si legge nella motivazione del premio – che ha permesso la messa in scena di tre spettacoli originali, stimolanti e ricchi di trovate coinvolgenti". A scuola c’è grande soddisfazione. "È stata una bella emozione – racconta la dirigente Luisa Macario – ricevere un riconoscimento in una manifestazione così importante. Il nostro istituto considera il teatro parte integrante dell’offerta formativa".

Fabio Marchioni