Studenti, chi legge molto cresce tanto

La scuola fornisce i programmi delle lezioni, ovvero la strada principale su cui procede l’insegnamento. Poi ogni insegnante aggiunge la propria personalità e la propria personale fantasia. Forse la lettura dei libri non è contemplata in molti programmi scolastici, ma quando un docente decide di stimolare l’attenzione anche su questo fronte compie un’opera buona che merita il Paradiso dell’istruzione. La didattica prevista è fondamentale, ma lo è altrettanto la capacità di un insegnante di attirare l’attenzione degli studenti sulla lettura di qualche buon libro che, fra l’altro, distoglie l’attenzione da web, chat e internet. L’invito alla lettura di un buon testo al di fuori dei programmi stimola l’attenzione e la curiosità dei ragazzi. Su questo percorso vanno presi per mano e guidati e lo può fare solo un docente che ci mette passione e anima perché è un elemento aggiuntivo. In quanti lo fanno? Non tutti. Ma chi agisce in questo senso merita un grande applauso. Abituare i ragazzi a leggere e a ragionare su un buon libro e a valutare il messaggio dell’autore è un investimento per il loro futuro, anche se la media dei voti è già alta. Ma a volte non è tutto.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it