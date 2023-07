Studenti dell'Istituto Aldini Valeriani premiati per eccellenza, ecco i più bravi! La scuola Aldini Valeriani ha festeggiato gli studenti più bravi in Informatica, Telecomunicazioni, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Meccanica e Meccatronica. Vincitori di oltre 8,00 in tutte le materie.