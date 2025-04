Studenti in agitazione. Ecco le scuole occupate. Blitz sul tetto dell’Arcangeli

Percorrono la scala antincendio esterna e stazionano sul tetto del liceo artistico Arcangeli come se nulla fosse. Salvo poi appendere la bandiera ‘Isart occupato’. Inevitabile per la preside Margherita Gobbi sporgere denuncia. Questa volta contro ignoti, ma le foto raccontano bene. Al contrario di quanto accaduto al liceo Minghetti dove i nomi e i cognomi di una dozzina di studenti-occupanti sono finiti in una denuncia per interruzione di pubblico servizio e per avere ‘picchettato’ la presidenza in modo non proprio pacifico.

Nel frattempo, Alleanza Verdi e Sinistra, alla Camera, presenterà un’interrogazione al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara affinché chiarisca la legittimità delle azioni intraprese dal preside. Superiori agitate con le new entry: Arcangeli e Laura Bassi, ma anche le altre fibrillano. Il collettivo Osa è in azione: l’obiettivo, insieme a Cambiarerotta, tenere la protesta fino alla manifestazione ‘Rompere la gabbia dell’Ue’ di oggi alle 10 con partenza da piazza Verdi e il bis, con un presidio, sabato in piazza San Francesco alle 15.

Alla base di tutta questa agitazione, ci sono svariati motivi molto poco legati ai singoli istituti: si va dalla guerra alla riforma Valditara sui professionali, passando per l’abolizione del patriarcato. Tornando all’Arcangeli di via Marchetti, lunedì mattina tutto tranquillo; alle 17, all’improvviso, occupano.

Le adesioni non depongono a loro favore, come per il Minghetti e il Laura Bassi. All’assemblea plenaria di ieri mattina, c’erano più prof che studenti conteggiati in una cinquantina. Immancabile la segnalazione alla Questura come pure l’avvertimento, da parte della dirigente, della responsabilità penale e civile di chi occupa, non fosse altro che via Marchetti è un colabrodo di ingressi e l’arrivo degli esterni è ben più che aleatorio.

"Questa occupazione che non porta a nulla, deve finire. Sono molto dispiaciuto e deluso dai ragazzi che, in questa scuola, vengono sempre ascoltati. Pochi studenti stanno creando un danno a molti", commenta amaro il preside del Laura Bassi, Michele Iuliano che ha avvertito gli occupanti ("di cui ho i nomi") dei rischi, anche penali. "Si sono assunti la loro responsabilità, ma sono molto ingenui", osserva Iuliano che, insieme al Collegio dei Docenti, vedrà il da farsi. Quattro le sedi del Laura Bassi da tenere sotto controllo. Via Broccaindosso che è occupata e dove il dirigente, ieri, ha chiamato le forze dell’ordine perché "entra gentaglia e sono preoccupato per gli studenti".

Picchetto ‘blando’, invece, davanti alla centrale sede di via Sant’Isaia. Un mondo a parte il liceo musicale Lucio Dalla in via del Riccio e l’ennesima succursale di via Ca’ Selvatica. Dove la settimana scorsa era andato in scena uno sciopero curioso. Per un paio di intervalli i liceali sono usciti in cortile con tanto di megafono per reclamare spazi esterni. Il che è impossibile: l’edificio è condiviso con il liceo Minghetti (lì ha una succursale) e la media Guinizelli. Spetta alla Città metropolitana, padrona di casa delle superiori, trovare una soluzione, non arrivata. Il Laura Bassi ha organizzato spazi interni con tanto di ping pong. Lo ’sciopero’ ha visto note disciplinari dei docenti quando alcuni studenti non sono rientrati in classe.