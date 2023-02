Studenti in esubero, caso risolto Tetris delle aule e bus potenziati Altri 2 milioni per il piano scuola

Aule trovate per gli studenti in esubero dei licei Arcangeli, Sabin, Laura Bassi e Da Vinci. Da lunedì i presidi accenderanno semaforo verde o rosso sulle iscrizioni ricevute. A undici giorni dalla chiusura delle iscrizioni (30 gennaio), Daniele Ruscigno (nella foto) può dire conclusa la ‘Caccia alle aule’ di quello che è l’ultima ondata di iscrizioni, dopodiché inizia il calo.

In aggiunta, apre un tavolo con Tper "per potenziare il trasporto pubblico da e per le superiori" e mette sul tavolo poco meno di 2 milioni di euro per avviare una serie di cantieri di edilizia leggera così da preparare l’avvio del nuovo anno scolastico al liceo Fermi e agli Iis Keynes, Manfredi Tanari e Fantini di Vergato che sale da tre a cinque prime. Risorse che si aggiungono ai 100 milioni che la Città metropolitana ha messo sull’edilizia scolastica.

Il nodo più complicato da risolvere riguardava il liceo artistico Arcangeli che ha un unico indirizzo nel bolognese. Tutti i 329 aspiranti saranno accolti: i tecnici della Città metropolitana hanno reperito, in via Marchetti, gli spazi per le due aule in più necessarie. Quanto alle ore di Scienze motorie, "estenderemo la convenzione in essere con le strutture già in uso", spiega Ruscigno.

Delicata la situazione del liceo Copernico: 368 le domande arrivate a fronte di 271 maturandi in uscita. Nessuna richiesta di spazi aggiuntivi è partita dal liceo di via Garavaglia alla volta di via Zamboni che, comunque, è pronta ad intervenire in emergenza con moduli di bioedilizia. Nel frattempo, alla luce della formazione delle classi, alcune molto corpose, "stiamo valutando di riorientare qualche studente", anticipa la preside Fernanda Vaccari. Semplice il ‘caso’ liceo Da Vinci di Casalecchio cui la Città metropolitana monterà altri quattro moduli di bioedilizia, accanto agli otto già sistemati all’Iis Belluzzi Fioravanti. Infine, i licei Laura Bassi e Sabin i cui destini, per l’indirizzo scienze umane, si incrociano.

Qui è assai probabile che qualche studente venga ri-orientato verso quello che, a settembre, sarà il quarto liceo delle scienze umane metropolitano che aprirà i battenti all’Iis Luxemburg. Dove si potranno formare quanto meno due prime: scienze umane ed economico sociale. Al Sabin bussano 445 ragazzini. Giusto in queste ore "stiamo studiando quanti dovranno essere ri-orientati", rivela la preside Rossella Fabbri del liceo che, per accogliere la maggioranza, riconfigurerà la capacità di alcune aule e dei moduli di bioedilizia. Per quanto riguarda il liceo Laura Bassi, due aule in più sono state recuperate in via del Riccio accanto al liceo musicale Lucio Dalla. In questo modo, il liceo di via Sant’Isaia potrà formare quindici prime.

f. g. s.