Studenti in gara, tornano i Giochi della Montagna

Si disputeranno domani a Gaggio Montano i Mini Giochi della Montagna, giunti alle 25ª edizione. L’evento sportivo coinvolge le scuole elementari dell’Istituto Comprensivo di Lizzano in Belvedere, Gaggio Montano e Castel d’Aiano. Sabato 11 maggio sarà invece la volta dei Giochi della Montagna, una grande tradizione dell’Appennino, giunti alle 31ª edizione, e 12° memorial Bruno Gualandi, evento che coinvolge le scuole medie dell’alta Valle del Reno e del Setta.

In questa edizione 2024 sono coinvolte 12 scuole: Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Lagaro, Lizzano in Belvedere, Montese, Pian del Voglio, Porretta, San Benedetto e Gaggio Montano. I ragazzi delle scuole secondarie di primo grado delle diverse gare si sfideranno nelle discipline della corsa campestre, del salto in alto, del lancio del peso e della corsa veloce al campo sportivo al campo sportivo Vito Romagnoli.