Studenti in visita all’Assemblea legislativa regionale

"Facciamo politica perché vogliamo lottare per cambiare in meglio la società combattendo le ingiustizie e facendo leggi che permettano alle persone di avere gli stessi diritti". Sono parole del presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri che l’altro giorno ha rivolto ad una sessantina di studenti delle scuole medie Suor Teresa Veronesi di Persiceto nell’aula di viale Aldo Moro a Bologna. L’occasione è stata quella di ‘Porte Aperte in Assemblea legislativa’, l’iniziativa organizzata dalla Regione per diffondere le buone pratiche di educazione civica e partecipazione. Ad accogliere gli studenti assieme a Fabbri c’erano anche le consigliere Elena Ugolini (Rete civica) e Simona Lembi (Pd). Nel corso dell’incontro sono stati spiegati il ruolo e le funzioni del consiglio regionale e dei suoi organi, le modalità di svolgimento dei lavori, i rapporti con la giunta. L’iniziativa nasce con l’intento di avvicinare i giovani alla Regione, quale luogo di dibattito, confronto ed esercizio della democrazia.