Studenti, la protesta si allarga Occupati Copernico e Sabin

Ribollono le superiori i cui collettivi occupano. Una decina di giorni fa, è stato l’ipsas Aldrovandi Rubbiani, martedì il liceo Minghetti, ieri gli stra-annunciati licei Copernico e Sabin. Questo mentre l’Iis Aldini Valeriani prepara l’autogestione per il 4 e il 5 aprile (ma il via libera del preside Pasquale Santucci ancora non c’è, il recente accoltellamento pesa) e i licei Laura Bassi e Righi chiamano a raccolta, per altrettanti collettivi straordinari, il 31 marzo tra giardinetti e Labàs. Infine, il liceo Galvani punta al primo di aprile sul pratone dei Giardini Margherita.

Memori del pessimo tentativo di occupazione dello scorso anno, al ’Cope’, la protesta ‘2k23’ (come l’hanno definita) scatta previa mediazione con la preside Fernanda Vaccari e lettera ai professori. L’accordo stilato prevede: nessun esterno, ferreo servizio d’ordine, laboratori-moduli-aula video-auditorium-biblioteca chiusi, tour del liceo a fine occupazione con la preside e impegno a non far danni, nel caso li pagherà il collettivo. Motivo dello stop alle lezioni (fino a quando non si sa), il "voler denunciare un modello di istruzione che ci distrugge e che ci fa percepire la scuola come una vera e propria gabbia", scrivono. Inoltre denunciano un "fortissimo disagio psicologico tra le mura scolastiche".

Sia ben chiaro, però, sottolineano i ragazzi in una lettera ai loro prof in cui spiegano le loro ragioni, l’occupazione "non vuole porsi in contrasto ai professori. Siamo anzi conviti che le motivazioni possano essere condivise, almeno in buona parte, anche da voi docenti". Per questo "auspichiamo che ciò possa creare al di là di fisiologiche differenze di vedute un senso di collaborazione e solidarietà con gli studenti occupanti". Visto "lo spirito" qualsiasi attività estemporanea extra programmi proposta dai docenti, "sarà ben accetta", oltre a organizzare "momenti di confronto su temi che più ci stanno a cuore". Dialogo sempre e comunque.

"Prendiamo atto del loro malessere che non ci avevano mai segnalato – osserva Vaccari –. Ora ci interrogheremo. Molto già facciamo, ad esempio abbiamo aumentato le ore dello psicologo".

Mediazione anche al liceo Sabin, dove la preside Rossella Fabbri ha concordato spazi con divieto di accesso, ha mostrato le vie di esodo causa cantiere interno e illustrato le regole della sicurezza. Per la cronaca, i ragazzi non vogliono si fumi neppure in cortile. "C’è un clima tranquillo e collaborativo", rivela Fabbri che avrà le lezioni sospese fino al 5 aprile. Salvo ripensamenti. Sul tavolo, troppo stress da compiti e verifiche e il futuro trasloco di una bella fetta di Sabin nella nuova succursale al Polo dinamico.

Infine, il Minghetti. "Notte tranquilla", spiega il preside Roberto Gallingani. Dentro in 17, servizio d’ordine che non fa passare una mosca e regolamento da cui non si può sgarrare. No danni, no sfregi, rispetto per il palazzo storico, no sigarette dentro e no cicche fuori e no esterni. Sveglia alle 8, riunione alle 8,45 e alle 9,30 via ai gruppi. Ieri anche riunione del Collegio dei docenti che preparerà una risposta ai punti interrogativi sollevati dagli studenti che, anche loro come il Copernico, hanno inviato una lettera ai loro insegnanti. Lettera in cui hanno ribadito il loro disagio a scuola, la loro paura del futuro, incluso i problemi del lavoro e dell’ambiente.

