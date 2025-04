Studenti-occupanti al Minghetti. La palla passa al Consiglio d’Istituto

Dopo il Collegio dei docenti e i Consigli classe, è la volta del Consiglio di Istituto convocato per mercoledì. Ultimi (si spera) strascichi dell’occupazione al liceo Minghetti dove, tra l’altro, prima del Consiglio di Istituto, è stato convocato uno specifico Consiglio di classe che potrà o no ratificare la decisione del preside Roberto Gallingani di sospendere le due uniche sospensioni che sono state date ad altrettanti studenti coinvolti nell’occupazione. Una sorpresa le sospensioni, come pure l’intervento in autotutela del dirigente. Il perché è semplice: dei nove studenti sottoposti a provvedimento disciplinare, sette sono stati assolti, con formula più o meno piena. Due sono stati sospesi. Un’evidente disparità di trattamento davanti alla quale il preside non poteva non intervenire per riequilibrare la situazione.

Che cosa è accaduto? Durante l’occupazione gestita male (zero votazione in plenaria, poco più di un centinaio i partecipanti, chiusura del portone in faccia al preside e ai prof e picchettaggio non proprio pacifico della presidenza), un corposo gruppo di prof ha bollato quella forma di protesta come "antidemocratica e violenta". Dopodiché si è espresso il Collegio dei docenti che ha fissato tre giorni di sospensione, convertibili in lavori socialmente utili e il 6 in condotta. Frattanto il preside sporge denuncia, con tanto di nome e cognome, verso 12 studenti che hanno interrotto un pubblico servizio (chiusura del portone). Scoppia il bailamme (tante firme in solidarietà ai ragazzi) e la politica-partitica irrompe al Minghetti. Parte Coalizione civica per arrivare ad una mozione, in Assemblea legislativa dove Giovanni Gordini (Civici con de Pascale), Simona Lembi (Pd), Lorenzo Casadei (M5s) e Simona Larghetti (Avs) chiedono la sospensione dei procedimenti disciplinari. Infine, 64 su 98 prof spiegano che le eventuali sospensioni sono date "dall’urgenza di far riflettere sulla grave scorrettezza di un comportamento che ha interrotto la consolidata identità democratica del nostro liceo".