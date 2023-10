Studenti, . Piano Marshall per gli alloggi

Cercare una casa in affitto e concedere una casa in affitto sono due aspetti dello stesso tema, entrambi spinosi. Soprattutto nelle città universitarie come Bologna trovare una sistemazione decorosa dal punto di vista economico per gli studenti è un’impresa che prevederebbe l’intervento di Superman. Mensilità care spesso con la sottolineatura di ’prendere o lasciare’, più inquilini stretti come sardine nella stessa casa, richieste di pagamenti in nero. La protesta delle tende, per quanto creativa, ha un certo fondamento. Il diritto allo studio, fatta salva la selezione attuata attraverso la preparazione didattica, deve essere sancito anche attraverso il diritto all’alloggio. Molto è stato fatto a Bologna, ma non è ancora sufficiente. L’Alma Mater è un ateneo molto gettonato che ogni anno attira nuovi studenti. Più che una pezza (giusta e per fortuna che c’è) di qualche decina di abitazioni serve un grande Piano Marshall della casa dedicato agli universitari. Anche a ridosso del centro ci sono strutture in disuso di proprietà statale che potrebbero essere ristrutturate e utilizzate come studentati. Due parole sui proprietari di case. E’ vero, spesso liberarsi di un inquilino che non paga è più difficile che scalare la Torre degli asinelli. Inoltre possedere una casa in affitto spesso è una disavventura fiscale con più svantaggi che vantaggi. Rimettere queste situazioni in equilibrio farebbe il bene della comunità.

