Studenti in ritardo a scuola? Tper in campo per ridurre i disagi a Bologna

Bologna, 26 settembre 2025 – L’anno scolastico è iniziato, facendo entrare in vigore, di conseguenza, l’orario invernale dei bus. Ecco il primo aggiornamento delle prime due settimane di lavoro, tra interventi di gestione per servire l’utenza scolastica e il monitoraggio della rete.

In merito “ai carichi d’utenza – spiega Tper -, al mattino sono emerse alcune criticità tutte gestite". In più “proseguono le verifiche puntuali su tutte le direttrici stradali con particolare attenzione ad alcuni collegamenti nevralgici relativi alle corse in arrivo e transito da San Lazzaro di Savena e Casalecchio di Reno – continua l’azienda -. Qualche disagio si è registrato per ritardi causa traffico”, incrementato anche a causa della presenza del Cersaie sotto le Due Torri. Ingorghi che hanno comportato “alcune segnalazioni di entrate scolastiche ritardate”.

I consigli di Tper

Per evitare ritardi negli ingressi a scuola, l’azienda “presta massima attenzione, ma inevitabilmente resta valido il suggerimento di partire per tempo, soprattutto in città dove le corse d'autobus sono più frequenti. Data la situazione attuale della viabilità, soprattutto per effetto dei numerosi cantieri ancora attivi, è necessario prevedere una mobilità più lenta, sia pubblica che privata: come per chi utilizza il mezzo proprio, anche il trasporto pubblico non fa eccezione nel traffico cittadino e l'accortezza è quella di giocare d'anticipo”.

Considerando gli orari scolastici provvisori e le uscite anticipate, è possibile che si verifichino “ancora alcuni disagi a cui Tper cerca di porre soluzione mettendo in campo interventi di gestione temporanea anche frutto, oltre che del monitoraggio quotidiano, anche della preziosa interlocuzione con le scuole che per Tper è prassi consolidata e positiva”. A questo proposito, sulla rete extraurbana, nel bacino dell’Alto Reno “è stata anticipata la maggior parte delle corse ‘scolastiche’ in arrivo all’autostazione di Porretta Terme”. E’ stato adottato un anticipo anche sulla corsa di linea 826 in partenza da “Bologna Autostazione alle ore 12.30, con un bis anticipato (alle 12.30 anziché alle 13.20) fino a Vado causa uscita anticipata degli studenti a Casalecchio”.

Il nodo viabilità a Corticella

Fortemente compromessa e in sofferenza a causa del cantieri del tram è la zona di Corticella. Qui, l’azienda Tper è in stretto contatto con le scuole, con cui c’è una forte collaborazione. In particolare, con l’istituto Aldini, “fortemente attenzionato in quanto dislocato nelle strette adiacenze dei cantieri della linea verde del tram: con una variazione d’orario di uscita alle 12.40 si sono potute allineare le corse ‘dedicate’ delle linee 180 e 181 – aggiunge l’azienda -. Data la delicata viabilità in zona e la congestione in orario di uscita, un dddetto all’esercizio di Tper è sempre presente” sul posto. Continua, intanto, il monitoraggio quotidiano della rete, sia con il personale operativo su strada sia attraverso i sistemi di geolocalizzazione dei mezzi.

I numeri

Il trasporto pubblico nel bacino metropolitano bolognese porta ogni giorno 770 mezzi impiegati su circa novemila corse quotidianamente svolte da Tper e dai partner privati che erogano il servizio.