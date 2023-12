Studenti si perdono in cima al Corno. Salvati dai carabinieri sciatori

Hanno rotto i vetri di una cabina della seggiovia per ripararsi dal freddo ed evitare lo svenimento da ipotermia durante la notte: è così che tre giovani studenti universitari, due ragazzi e una ragazza di venti anni, si sono salvati in cima alla montagna. E’ successo nella notte tra il 10 e l’11 dicembre, dopo che i tre si erano incamminati lungo un sentiero per raggiungere una cima del Corno alle Scale. Una volta su hanno però dovuto fare i conti con un repertino e inaspettato cambio climatico che li ha letteralmente disorientati, tanto da non essere più in grado di scendere. Il sopraggiungere dell’’oscurità e l’abbassamento delle temperature li ha spinti a cercare un riparo, trovandolo in una cabina. Dopo essere riusciti a entrare rompendo il vetro, si sono seduti e hanno atteso li dentro le prime luci dell’alba per lanciare l’allarme. Appresa la notizia il nucleo sciatori dei carabinieri di Lizzano in Belvedere si è immediatamente attivato per soccorrerli, dopo averli localizzati. Una volta raggiunti i militari li hanno prima rassicurati, e appurato che nessuno fosse in pericolo di vita o ferito, li hanno portati via. A parte uno grande spavento e il freddo patito i tre universitari stanno bene. Non è certo la prima volta che il mutamento del tempo mette in difficoltà escursionisti e sciatori, anche esperti. Lo scorso marzo infatti, quattro persone, anche in questo caso giovani, sono state salvate sempre nel comune di Lizzano dal soccorso alpino: il gruppo era partito da Poggiol Forato in direzione monte Riva, e dopo aver camminato tutto il pomeriggio si era imbattuto in una zona ricoperta da una spessa coltre di neve, di circa 1 metro . Stremati dalla fatica e in difficoltà per il terreno non sicuro hanno lanciato l’allarme, chiedendo aiuto. Anche in questo caso sono stati tutti soccorsi e salvati.