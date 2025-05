Studenti sospesi al Minghetti. Ricorso per decidere il futuro

Non si placa il post occupazione al liceo Minghetti. I due liceali sospesi (gli altri sette o non sono stati ‘giudicati’ o sono stati assolti), dal loro Consiglio di classe, hanno presentato ricorso all’organo di garanzia interno. Entro dieci giorni lavorativi, il preside Roberto Gallingani dovrà convocare i componenti che vedono un docente, uno studente e un genitore, tutti designati dal Consiglio di Istituto. Oltre al preside stesso. Nel frattempo, in attesa della decisione dell’organismo, ai due liceali è arrivata formale sospensione della sospensione che li avrebbe lasciati a casa il 3, il 4 e il 5 maggio. Quanto all’organo di garanzia, i componenti valuteranno gli atti e, se lo vorranno, entreranno anche nel merito della sospensione. Al termine dell’iter, potrà essere confermata o annullata la sanzione le cui linee guida erano state decise dal Collegio dei docenti. Si trattava, infatti, di tre giorni di sospensione commutabili in un lavoro socialmente utile e il 6 in condotta da assegnarsi nello scrutinio di fine anno dal Consiglio di classe. Dopo l’organo di garanzia interno, un eventuale ulteriore step è l’organo corrispettivo che fa capo a via Castagnoli. Il ricorso, spiega Massimiliano Rubbi, genitore di uno dei due liceali nel limbo, "prende origine da iniquità". In primis, "sono stati individuati solo due studenti rispetto al numero degli organizzatori dell’occupazione". Un numero "che non è stato individuato in modo netto". In seconda battuta: "Abbiamo rilevato una contraddizione tra la pressione indebita che gli studenti avrebbero esercitato e la trattativa positiva di cui parla il dirigente scolastico nel comunicato del giovedì mattina (20 marzo, ndr)". Infine i danni: "Non ci sono mai stati quantificati in modo formale né c’è mai stato chiesto la contribuzione per la quota parte in virtù del regolamento che prevede una sanzione ispirata al principio di riparazione". Infine, alcune considerazioni del genitore che osserva come "si sia scelta la strada di stigmatizzare l’occupazione in sè. Il Minghetti è l’unico che ha scelto di irrogare i provvedimenti disciplinari, mentre negli altri istituti occupati, ciò non è avvenuto". Il che fa ipotizzare che "non essendoci un elemento oggettivo, la valutazione è negli occhi di chi l’ha giudicata". Di certo c’è "che si è creata una profonda frattura fra le componenti del liceo non facile da ricomporre".