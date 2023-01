Studenti-tutor per recuperare i compagni

Troppi studenti bocciati per eccesso di assenze. Il fenomeno è quello dell’abbandono scolastico che anche al Salvemini di Casalecchio mostra segnali di crescita preoccupante. Tanto che da alcune settimane l’istituto tecnico commerciale di via Pertini ha messo in campo una numerosa squadra di tutor: 160 ragazzi e ragazze, studenti delle ultime classi della stessa scuola o ex studenti già ai primi anni dell’Università, schierati dalla scuola attraverso un progetto contro l’abbandono scolastico che anno dopo anno si consolida, affermandosi come esempio virtuoso nel contesto metropolitano di Bologna ed esportato o raccontato anche in altre città, come ha fatto la vicepreside Maria Ghiddi in un recente convegno a Roma.

Per l’occasione è stato anche realizzato un videoclip che con la regia di Massimiliano Briarava diffonde il contenuto del lavoro dei tutor nella forma di brevissime interviste. "Il tutoraggio alla pari è una modalità educativa che valorizza le competenze didattiche e relazionali di alunni più grandi a favore di alunni più giovani – spiega il dirigente scolastico Carlo Braga –. I benefici sono per entrambi sia sul piano relazionale che degli apprendimenti. Un approccio che interviene sui temi di stretta attualità come la dispersione scolastica, il ritiro sociale, il sostegno e l’inclusione degli studenti fragili risulta centrale nell’attuale panorama scolastico e obiettivo prioritario della nostra scuola". Ad oggi sono più di ottanta i tutor impegnati nel sostegno didattico, retribuiti con apposite borse di studio finanziate con 100mila euro, di cui 70mila erogati dai Comuni, 30mila dalla Fondazione del Monte e un poco dalle famiglie. Ma altrettanti sono i tutor che a titolo di volontariato aiutano i compagni a integrarsi nel gruppo dei pari durante le attività laboratoriali di tipo artistico, culturale, sportivo e nel tempo libero.

A preoccupare famiglie e scuola è il dato in crescita dell’abbandono che al Salvemini è triplicato in quattro anni: passando dallo 0,87 per cento dell’anno scolastico 2018-19, all’1,66% del 2020-21. Nell’ultimo anno scolastico, il raddoppio: a giugno scorso a risultare non ammessi all’anno successivo per troppe assenze sono stati 35 studenti su 1.309, ovvero poco meno del 3 per cento. Tra le cause di abbandono non c’è solo un problema sociale, ma anche l’insorgere di bisogni educativi speciali. Per il buon successo del contrasto all’abbandono è importante che il tutor sia attivato alle prime assenze o all’insorgere del disagio: "Ci abbiamo messo dieci anni per ottenere che il tutor diventasse figura istituzionale integrata nell’equipe di lavoro e quindi anche nei diversi consigli di classe", sottolinea la prof. Ghiddi.

Gabriele Mignardi