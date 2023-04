Studiare durante il ricovero Corsi gratis in ospedale

Imparare a riconoscere le fake news, scrivere un curriculum perfetto, sapere meglio il francese o imparare un po’ il cinese, coordinare una squadra o parlare in pubblico in modo efficace: si può fare anche durante il ricovero in ospedale, grazie al progetto ’Cento corsi in corsia’ che Fondazione Sant’Orsola proporrà ai degenti del Policlinico, in collaborazione con Confindustria Emilia. Chi è ricoverato al Sant’Orsola, infatti, se lo desidera potrà avere accesso gratuitamente alla piattaforma di e-learning ’Study in Action’ realizzata da Confindustria Emilia per le imprese associate e scegliere i corsi che più lo interessano. Ogni anno ci sono più di 6mila persone che rimangono ricoverate al Sant’Orsola per più di 15

giorni, di queste circa 1.800 rimangono per più di un mese. Il nuovo servizio si rivolge soprattutto a loro, ma non solo.

"Il nuovo servizio – racconta il presidente della Fondazione Sant’Orsola, Giacomo Faldella – nasce da una convinzione semplice. La malattia è una parte del nostro percorso sicuramente indesiderata, ma durante la quale, se possiamo e lo desideriamo, è bello continuare a investire su di noi, sulle nostre passioni, così come aprirci a nuovi interessi".

"A oltre due anni dal via, si può dire che il nostro progetto Study in Action, unico a livello nazionale, ha intercettato una necessità strategica e la vuole soddisfare attraverso uno strumento innovativo. Abbiamo messo a disposizione di aziende e lavoratori una piattaforma di formazione e-learning per favorire l’innovazione e la crescita del capitale umano delle nostre imprese. La collaborazione con la Fondazione Sant’Orsola, per questa iniziativa che riguarda i degenti del Policlinico – dichiara Valter Caiumi, presidente di Confindustria Emilia – attiene però a un altro, e per noi fondamentale, aspetto di questo progetto. In questo caso, si tratta di dare l’occasione di scoprire e approfondire interessi, che sia per un nuovo progetto lavorativo o anche solo per soddisfare una curiosità nei tempi di attesa di una degenza. La solidarietà si manifesta in molti modi e noi volevamo esserci e contribuire". I corsi possono essere seguiti anche durante la convalescenza a casa: le credenziali resteranno attive per un periodo minimo di tre mesi. Attraverso un modulo sul sito della Fondazione Sant’Orsola (fondazionesantorsola.it) si può chiedere l’accesso alla piattaforma e si riceveranno user e

password navigare.