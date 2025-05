Studiare il passato per comprendere il presente

La professoressa Cinzia Venturoli, storica del Novecento che lavora per l’Università di Bologna, ha fatto diverse lezioni ai ragazzi della scuola Filopanti di Budrio. Come ha scoperto la sua passione per la storia? "Mi ha sempre appassionata anche quando andavo a scuola, perché ero incuriosita a capire come si arriva ad adesso. Avendo poi i nonni che raccontavano, fin da piccola ho avuto un legame con la storia".

Come mai ha dedicato tanto tempo all’eccidio di Vigorso? "Perché insieme a tutte le vicende della Resistenza ci parla delle scelte fatte dalle persone in situazioni difficili e ci parla di persone comuni. La battaglia di Vigorso ha coinvolto persone come noi che si sono trovate ad affrontare una situazione molto complicata. La storia è fatta di tante storie che ci coinvolgono perché ci possiamo riconoscere".

Si potrebbe dire quindi che siamo tutti un po’ partigiani? "Siamo tutti un po’ partigiani perché tutti abbiamo degli ideali per cui vorremmo lottare e raccontare la storia delle persone è importante per capire cosa potremmo fare anche noi in certe situazioni".

Quali sono le fonti che ci consiglia di interrogare per studiare i fatti di Vigorso? Le fonti non sono tantissime, ma cercate negli archivi. Sono importanti soprattutto le fonti orali, come quelle riportate nel libro ’L’ultima tragica cascina di Visani’. Poi analizzate come è stata tramandata la memoria".