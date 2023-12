Studiare per diventare sommelier. L’Aies consegna i diplomi

Un diploma agli studenti che si preparano a diventare sommerlier. La delegazione Bologna di Aies (L’Accademia internazionale enogastronomi sommeliers) presso nella cornice del Sydney Hotel ha consegnato pochi giorni fa i diplomi dei corsi sommelier autunnali di primo e secondo livello di Bologna. La cena, dove hanno fatto gli onori di casa il presidente Aies Patrizia Poli, assieme al Consiglio direttivo riunito al completo e al delegato AIES di Bologna, Danilo Gamberini, è stata preceduta dall’assemblea straordinaria dei soci Aies, convocata per la modifica dello statuto. L’occasione oltre alla consegna dei diplomi ai corsisti è stata gradita per lo scambio degli auguri per le imminenti festività natalizie durante la serata, all’insegna della convivialità e dell’amicizia, le portate preparate con cura dallo staff del Sydney Hotel sono state abbinate ai vini delle aziende Botti e Tre Monti.