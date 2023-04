Studio di Casile allagato L’abbraccio di 150 persone "Vogliamo la riapertura"

di Amalia Apicella

Più di un centinaio di persone e cinquanta studenti si sono radunati davanti allo studio di Demetrio Casile, docente di Pittura ed educazione visiva all’Istituto di Belle Arti. Qualcuno per lasciare un disegno, qualcun’altra per fissare un cartello alla serranda abbassata, altri ancora per ammirare i lavori dell’artista e dei suoi allievi. Tutti per chiedere la riapertura, il prima possibile, di quell’"angolo di gioia" in via Belle Arti 32 che, una settimana fa, si è allagato a causa di una perdita d’acqua ai piani superiori. "Lo studio è lo scrigno dei ricordi di una vita, il mio angolo di mondo – dice Casile –. Con alcuni degli acquerelli salvati, allestirò una mostra, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Ant".

La mattina di Pasqua, il soffitto di cartongesso dello studio di Casile è crollato a causa delle infiltrazioni di acqua per un allagamento dei piani superiori. Opere d’arte distrutte e danni per centinaia di migliaia di euro. Il disastro sarebbe stato causato dal rubinetto di un bidet lasciato aperto la sera prima in un appartamento del secondo piano. "Considerando il valore di tutto quello che è stato distrutto – spiega l’artista – ho stimato circa 160mila euro di danni, ma il danno più grande è quello morale che, in parte, è stato attutito dalla solidarietà".

Lo studio in via Belle Arti è un punto di ritrovo, ‘un rifugio dell’anima’ per gli allievi dell’Accademia – e non solo – da più di quarant’anni. Durante l’università, Casile apre lo studio, "questo luogo mi vede crescere dall’inizio degli anni Ottanta – spiega l’artista –. Mi siedo alla scrivania e nascono qui i miei film, i miei romanzi, le mie opere. Se dovessero offrirmi un qualsiasi altro studio, in luoghi bellissimi, lo rifiuterei, perché il mio posto è qui".