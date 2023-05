Studio legale in D’Azeglio "V&G, sfida coraggiosa"

Prima un’idea, poi un progetto, fino a diventare oggi una nuova e concreta realtà. È lo studio legale V&G, inaugurato ieri nel cuore della città, in via Massimo d’Azeglio 66: a fondarlo sono due giovani professioniste bolognesi che, forti delle loro precedenti esperienze, hanno deciso di unire le loro rispettive competenze "in un’unica realtà", volta a coprire sia il settore del diritto penale, di cui si occupa l’avvocato Martina Giberti, sia quello del diritto civile, seguito dall’avvocato Cecilia Vagnoni. Assieme a loro, non mancano anche "collaboratori e professionisti esterni, che hanno creduto nel nostro progetto e che ci consentono di offrire un approccio multidisciplinare ai nostri assistiti, in ogni ambito del diritto. Siamo infatti in grado di seguire i clienti per tutto ciò che riguarda la loro vita professionale e personale – spiega l’avvocato Vagnoni –; fondamentale nella nostra professione è la formazione continua, su cui noi puntiamo molto, la quale ci consente di essere sempre in fase di evoluzione e al passo con i tempi e le nuove esigenze".

Alla base di questo nuovo percorso, "c’è un atto estremamente coraggioso, ma compiuto con estrema razionalità e consapevolezza – precisa l’avvocato Martina Giberti –: forti della nostra solidità, approccio di metodo e ragionamento, abbiamo infatti deciso di dare il via a un nuovo punto di partenza, speriamo capace di allontanarsi da alcune fossilizzazioni che si riscontrano nel sistema, ormai assodato, di questo settore, spesso alimentato da problemi di tipo organizzativo, economico o strutturale. È una nuova sfida, che guarda alla libera professione proprio come dovrebbe essere intesa". Ora che le porte si sono finalmente aperte "siamo pronte a cominciare questo nuovo viaggio e speriamo che la nostra iniziativa possa anche essere di aiuto per dare coraggio a chi vorrebbe fare lo stesso ma, al contrario, il coraggio fa fatica a trovarlo – conclude Giberti –. Quando si ha un obiettivo e tutte le carte in regola, nel lungo periodo i risultati arriveranno. La nostra è una scelta di grande responsabilità e sì, anche di rischio, in cui noi però crediamo fermamente".

Giorgia De Cupertinis