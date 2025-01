"Stupito dall’Oipa, la tariffa è un obbligo di legge"

Il sindaco Omar Mattioli (nella foto) interviene dopo la contrarietà espressa da Oipa alla Tariffa Corrispettiva Puntuale di Baricella, considerata penalizzante per chi ha animali domestici. "Leggo con stupore le dichiarazioni di Oipa per due motivi – afferma Mattioli –: da una parte per le inesattezze riportate, dall’altro per la ’minaccia’ di intraprendere azioni legali. Si continua a parlare di Tari e di tassa, quando stiamo parlando di una tariffa, che è il corrispettivo per un servizio erogato. Si continua a dire che ’il Comune ha deciso’, senza invece citare la normativa regionale che prevede il passaggio a Tcp di tutti i comuni. Infine si continua a parlare di tassa mirata sugli animali domestici, quando in realtà la logica della nuova tariffazione non prevede aggravi specifici: quello che Oipa ipotizza come aggravio è in realtà una possibile conseguenza derivante da una eccessiva produzione di rifiuto indifferenziato. Un’indifferenziata fatta bene, anche in presenza di animali, può non costituire un aggravio per le famiglie".

"Discorso diverso – aggiunge Mattioli – per chi possiede animali per ragioni di fragilità o per ragioni di utilità sociale: in questo caso riteniamo giusto che si vada a modificare il regolamento per prevedere esenzioni, ma tale modifica deve essere prevista da Atersir. Sul tema del ricorso legale faccio fatica a pensare che possa avere un qualsivoglia fondamento, dal momento che già decine di comuni negli ultimi dieci anni sono passati a Tcp e in nessuno di questi è stato sollevato il problema degli animali domestici. Quindi delle due l’una: o si sta strumentalizzando la vicenda a fini politici, oppure gli animalisti dovrebbero chiedersi perché in passato nessuno di loro abbia sollevato la questione".

z. p.