Stupore, sogni e desideri: "Sono ragazzi che fanno venire voglia di andare allo stadio"

Il magico Bologna fa battere il cuore dei tifosi, che sono "tutti pazzi per questi ragazzi". I rossoblù ancora non si sono ripresi dalla vittoria contro la Roma, che ha fatto volare il team al quarto posto in classifica. E al Bar Sorriso si festeggia. "Da anni aspettavamo una situazione simile, siamo tutti carichi – commenta il titolare del Bar Sorriso, Franco Lagone (nella foto) –. Ho visto una squadra che in campo, con il portiere Ravaglia, ha giocato come deve e sa fare". Il sogno Europa è sempre più vicino, e in quel caso, "trovereste il cartello ‘chiuso per partita’ fuori dal bar", scherza Franco. "Sono stupefatto – confessa Angelo Bonfiglioli –. Il Bologna deve continuare a credere in sé stesso. Non so se si possa realizzare l’entrata in Champions, intanto, il Bologna farà un ottimo campionato. Domenica è venuto fuori il nostro gioco, accompagnato dalla nostra voglia di vincere, anche per Sinisa".

Giocate da brividi, che fanno pensare in grande. "Sarebbe un traguardo meritato arrivare in Europa – commenta Raimondo Bonvitelli –. Ai giocatori non manca niente, così come all’allenatore". L’emozione è condivisa anche da Marina Sprincean, sostenitrice del team e barista al Sorriso. "Ho seguito la partita contro i giallorossi e ogni volta che questa squadra gioca, mi viene voglia di andare allo stadio – racconta –. I ragazzi sono bravissimi: sono molto affiatati tra di loro, rappresentano una vera squadra. E l’allenatore Motta accompagna questa voglia. È proprio un padre, una figura che ricercano anche nel momento del goal. Mi ricorda Mihajlovic".

Mariateresa Mastromarino