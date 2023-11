Stupri, il sindaco rassicura: "Fermeremo la violenza"

Il dibattito s’accende ormai in tutta la città e naturalmente, secondo le norme dei tempi moderni, infiamma anche i social. La questione è quella delle aggressioni a sfondo sessuale o veri e propri stupri ai danni di ragazze che paiono essersi moltiplicate in città, di recente; non ultimo, l’episodio avvenuto in via dell’Unione nella notte tra sabato e domenica scorsi ai danni di una studentessa universitaria e per cui un venticinquenne gambiano è finito in carcere. Non si tira indietro dalla discussione il sindaco Matteo Lepore, che ci mette la faccia (o l’account) nel rassicurare le lettrici del Carlino sul lavoro di forze dell’ordine e istituzioni.

A fare il punto sui canali social del Resto del Carlino, un ’reel’ (ideo breve) su Instagram. "Una violenza sessuale dietro l’altra: ma cosa sta succedendo a Bologna? – è lo spunto di riflessione dell’approfondimento video –. Nel 2022 si è conquistata un titolo per nulla edificante: seconda città italiana più pericolosa per le donne con 219 denunce, praticamente una ogni 40 minuti. La polemica si sta accendendo: cosa si può fare per consentire a una donna di camminare libera per le strade alle 11 di sera?".

Nel giro di poche ore, i commenti sul tema sono decine. Tra questi, c’è quello di Vanessa, che coinvolge pure il sindaco in persona, ’taggandolo’, cioè citandolo direttamente, nel proprio commento. "Investire sulla sicurezza – scrive la lettrice – Tutto è importante, ma ragazzi... Non si può girare sempre guardandosi alle spalle". Pronta la risposta online del primo cittadino, che ribadisce alcune tematiche già anticipate nei giorni scorsi, subito dopo l’accaduto in via dell’Unione. "Il tema mi sta molto a cuore – le sue parole –. Dobbiamo fermare ogni violenza. Significa che le forze dell’ordine devono esserci e intervenire. Segnalo che negli ultimi due casi di violenza in strada, gli aggressori sono stato colti in flagrante e fermati. Siamo impegnati con Questura e Carabinieri su questo fronte". Inoltre, "riguardo la prevenzione della violenza degli uomini contro le donne, c’è davvero tanto da fare e noi siamo una città che per fortuna affronta e parla di questo tema a viso aperto. Perché l’80% delle violenze avviene tra le mura domestiche coperte da paura e omertà, troppo spesso senza denunce e senza colpevoli. Per fortuna le denunce negli ultimi due anni a Bologna sono salite, segno anche di una maggiore consapevolezza e clima di protezione che le donne sentono". "È un lavoro enorme da portare avanti – prosegue Lepore –, dal quale nessuno deve sentirsi escluso. Nei prossimi giorni organizzeremo un incontro dedicato a questo argomento proprio in zona universitaria".

