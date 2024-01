Stupro in via delle Belle Arti a Bologna: condannati due minorenni

Bologna, 9 gennaio 2024 – Sono stati condannati entrambi a una pena di un anno 9 mesi e 10 giorni per violenza sessuale. È quanto deciso dalla gup del tribunale dei minorenni, Anna Filocamo, per i due quindicenni tunisini che, la notte a cavallo tra il 28 e il 29 settembre scorso, avevano stuprato una trentaduenne in via delle Belle Arti.

La misura cautelare del carcere, inoltre, è stata sostituita con il collocamento in una comunità. Entrambi i giovanissimi, difesi dalle avvocate Mariachiara Gentile e Brunella Crecchi, avevano optato per il rito abbreviato.

Cosa successe in via delle Belle Arti

La vittima venne aggredita intorno alle 3.30, all’altezza di via delle Belle Arti, verso via delle Moline e largo Respighi: uno dei due stupratori la spinse a terra con violenza e, tenendole ferme le mani, fece da palo mentre l’altro l’assaliva palpeggiandola e cercando di spogliarla per abusare di lei. Le grida disperate della ragazza, che stava provando in ogni modo a divincolarsi, richiamarono però l’attenzione di una passante – la ventottenne Giulia Leone, poi premiata dal sindaco Matteo Lepore con la Medaglia al merito civico ‘Giorgio Guazzaloca’ per il suo coraggioso intervento – che corse verso di lei attirando nel contempo l’attenzione di altri passanti che riuscirono a mettere in fuga i due aggressori.

Pochi giorni dopo l’accaduto, i giovanissimi vennero rintracciati e identificati dai carabinieri della Stazione Bologna, che li fermarono e portarono al Pratello. Una dinamica confermata non solo dalla vittima, ma dai testimoni stessi – alcuni dei quali fornirono appunto foto e video dei due giovanissimi in fuga alle forze dell’ordine, agevolandone l’identificazione – e dalle telecamere della zona.